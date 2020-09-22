Мужчина украл невесту в Санкт-Петербурге

Житель Подмосковья украл невесту в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который украл возлюбленную, чтобы силой заставить ее стать его женой. Днем в понедельник, 21 сентября 2020 года, в полицию обратился 46-летний отец девушки, который рассказа о том, что его дочь похитили.

- Мужчина рассказал, что около 17:30 часов некий человек поймал его дочь у дома 35/1 по улице Маршала Захарова, силой затолкал 20-летнюю девушку в автомобиль "Киа Рио" белого цвета и увез в неизвестном направлении, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские бросились на поиски девушки. В 4:25 часов ночи в квартире дома 34/3 по Парашютной улице они обнаружили петербурженку и ее похитителя.

Освобожденная девушка рассказала, что похититель ее знакомый и он держал ее взаперти, чтобы принудить к браку. Сам жених оказался 34-летний житель Московской области. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.