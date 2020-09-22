Мужчина поссорился с сожителем бармена петербургского кафе и попал в больницу с тяжелыми ранами

Уроженец Узбекистана поссорился в кафе с сожителем бармена-мигранта и оказался в больнице с ранением левой ягодичной области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Поход в кафе с друзьями в Санкт-Петербурге для гражданина Узбекистана закончился госпитализацией в больницу. В воскресенье вечером, 20 сентября 2020 года, врачи забрали с 5-й Советской улицы 23-летнего парня, который был весь в крови. Оказалось, что он поссорился с сожителем бармена.

- Полицейские выяснили, что пострадавший вечером пришел в кафе, расположенное в доме 7 по Гончарной улице, вместе с компанией. Там у него возник конфликт с сожителем бармена, 32-летним гражданином Таджикистана, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Кто стал зачинщиком драки, на данный момент не известно. Это выясняют полицейские.

23-парень находится в шоковой реанимации Мариинской больницы. У него множество ран на голове, грудной клетке, животе, а также левой ягодицы.

По факту кровавой драки возбуждено уголовное дело.