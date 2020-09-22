При аномальных снегопадах уборочную технику в Петербург предлагают гнать из Москвы

Вопрос о «снежном десанте» из Москвы рассмотрят на одном из следующих заседаний правительства Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Интересное предложение озвучил на заседании в Смольном сегодня, 22 сентября, депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Евгений Марченко. В случае, если грядущей зимой Северную столицу будет засыпать снегом, как в позапрошлую зиму, недостающую уборочную технику можно позаимствовать... у москвичей.

– Смотрю, как в Москве. И у них, когда снегопады, убирают за несколько часов. Это и понятно: у них и техники больше, и финансовые возможности другие, – поделился с чиновниками парламентарий. – Но у нас климат откровенно хуже, снегопадов больше. Можно было бы заключить с Москвой соглашение, чтобы, если начинаются экстремальные снегопады, она перебрасывала к нам сюда технику и помогала в уборке.

По мнению Евгения Марченко, колонны спецтехники можно было бы направлять из одной столицы в другую по платной трассе М11. Тогда время спасительных тракторов и снегоуборщиков в пути составит всего семь-восемь часов.

– А мы бы по договору москвичам эту помощь оплачивали, – добавил депутат.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что подобная договоренность о взаимопомощи снегоуборочной техникой есть между городом на Неве и Ленинградской областью.

– Но давайте в рамках следующих заседаний рассмотрим возможность использования техники и других регионов, возможно, даже с помощью М11, – рассудил Беглов. – Надо изучить вопрос.