Студентка призналась подруге в изнасиловании и пропала без вести в Санкт-Петербурге

Петербургская студентка выдумала историю про изнасилование из-за проблем в личной жизни Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция всю ночь разыскивала 17-летнюю студентку художественного училища, пропавшую без вести после странных сообщений. В ночь на вторник, 22 сентября 2020 года, в полицию обратился 41-летний отец девушки, который рассказал, что та не вернулась домой.

- Подруга пропавшей рассказала, что получила от студентки страшные сообщения, в которых девушка признавалась в том, что была изнасилована и делилась мыслями о суициде, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Поздно ночью девушка сама вернулась домой, откуда ее госпитализировали в больницу. Оказалось, что студентка впала в депрессивное состояние из-за проблем в личной жизни и на учебе. Историю про изнасилование она выдумала, чтобы привлечь внимание. А во время ночной прогулки выпила какие-то таблетки, от которых ей стало только хуже.

Сейчас с девушкой все в порядке. Уголовное дело не возбуждалось из-за отсутствия состава преступления.