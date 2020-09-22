Жесткие пробки сковали Санкт-Петербург вечером 22 сентября 2020 года

Петербург сковали 7-балльные пробки вечером 22 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вечером во вторник, 22 сентября 2020 года, улицы Санкт-Петербурга снова сковали пробки. Начиная с пяти часов автомобили начали заполнять дороги и уже к половине шестого загруженность оказалась на уровне в 7 баллов, что выше, чем обычно в это же время. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший 1 час.

- В пять часов дня в Петербурге зафиксирована необычно сложная пробка — КАД внешняя сторона, от Московского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. В пробке длиной 7,8 километров можно потерять 48 минут, - сообщил сервис "Яндекс".

Также 9-балльные пробки сковали проспект Энгельса и Большой Сампсониевский по направлению из центра.

наиболее загруженными магистралями в середине дня оказались: проспект Славы и Народная улица в сторону КАД и Московскому шоссе, а также встал Невский проспект в обе стороны.