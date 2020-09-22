Около 3 тысяч человек призовут на службу осенью 2020 года в Санкт-Петербурге

У всех призывников в Петербурге возьмут тест на антитела к коронавирусу Фото: Олег ЗОЛОТО

В октябре-декабре 2020 года в Санкт-Петербурге на военную службу призовут около 3 тысяч молодых людей. Как стало известно во вторник, 22 сентября 2020 года, все призывники перед отправкой в армию будут обследованы на наличие антител к коронавирусу.

- На службу осенью предстоит призвать около трех тысяч петербуржцев. Служба в армии - это почетная обязанность гражданина России. Она дает немало преимуществ в дальнейшем. Отслужив по призыву, молодой человек получает право на льготное поступление в государственные вузы, - заявил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник напомнил, что во время весеннего призыва на службу отправились 1861 петербуржцев. Несмотря на то, что кампания проходила на пике пандемии, вспышек заболевания удалось избежать.

По словам военного комиссара города, этой осенью из 3000 призывников 500 должны быть с высшим образованием, порядка 300 человек – иметь военно-учетную специальность.