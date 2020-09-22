Уволили пятерых подчиненных чиновника из Выборга, который похитил 700 миллионов рублей

Бывшего главу комфина Выборгского района Ленобласти обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Фото: Администрация Выборгского района Ленинградской области

Пока следствие ищет следы 700 миллионов рублей из бюджета Выборгского района Ленобласти, которые якобы вывел прямиком себе в карман бывший глава районного комитета финансов Александр Болучевский, в администрации началась зачистка.

Вчера, 21 сентября, в ходе внутренней служебной проверки уволили и.о. директора Выборгского районного центра финансово-бухгалтерского обслуживания Сергея Малянова: именно это учреждение якобы участвовала в госзакупках и в подлоге документов, по которым выходило, что проведенные ремонты зданий стоили дороже.

«Сэкономленные» таким образом бюджетные деньги Болучевский, по мнению следствия, выводил через дружественные фирмы и тратил на свое усмотрение. Так, 350 миллионов рублей чиновник якобы отдал знакомой за место в столичной мэрии.

– Сегодня были уволены еще пять сотрудников комитета финансов, – сообщают в администрации Выборгского района Ленобласти. – Все они сознались в том, что имели отношение к махинациям бывшего председателя Александра Болучевского с бюджетными средствами. Степень их причастности к противоправным действиям установит следствие.