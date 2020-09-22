Завершены поиски 3-летнего малыша, пропавшего в Ленинградской области июле

В Ленобласти завершены поиски 3-летнего мальчика, пропавшего с отцом в июле 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области завершены поиски 3-летнего мальчика, который пропал без вести еще в июле 2020 года. Во вторник, 22 сентября 2020 года, следственный комитет рассказал о том, что вышел на след 43-летнего мужчины, отца мальчика, который украл ребенка у своей бывшей жены.

- От жительницы Тосненского района Ленинградской области в июле 2020 года поступило заявление о безвестном исчезновении ее мужа, 1977 года рождения и ее малолетнего сына, 2016 года рождения. Мать передала ребенка бывшему супругу на время летнего отпуска. Отец ребенка своевременно не вернул сына матери и их местонахождение было неизвестно, - рассказали в комитете.

Мать боялась за жизнь сына, в связи с чем было даже возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Но спустя долгие месяцы поисков, беглеца с ребенком все же нашли в Великом Новгороде.

Мальчик в полном порядке. Его осмотрели медики и передали матери. По уголовному делу продолжаются допросы лиц, показания которых имеют значение для установления всех обстоятельств случившегося.