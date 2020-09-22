Массовая драка с участием курьеров произошла у ТЦ на Гражданском проспекте

Курьеры подрались с неизвестными лицами у ТЦ на Гражданском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Массовая драка с участием курьеров компании Delivery Club произошла в Санкт-Петербурге. Вечером 22 сентября у торгового центра на Гражданском проспекте доставщики в зеленой спецформе и другие горожане в обычной одежде что-то друг с другом не поделили. Слово за словом, а дальше в ход пошли кулаки. Минимум 15 человек встретились стенка на стенку, пугая прохожих.

В компании доставки еды рассказали «Комсомолке», что в курсе произошедшего и проводят проверку.

- Мы проверяем информацию об участии курьеров в этом инциденте. На видео четко заметно, что курьеры не являются зачинщиками драки, они находились около торгового центра в ожидании заказов. Запросов от правоохранительных органов мы также не получали, - сообщили в пресс-службе Delivery Club.

О пострадавших в драке пока ничего неизвестно.