Электрички задержались на час на Балтийском направлении в Санкт-Петербурге

Электрички встали в пробку вечером 22 сентября в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Пригородные поезда намертво встали вечером 22 сентября на Балтийском направлении в Санкт-Петербурге. Рассерженные пассажиры остановившихся электричек атаковали соцсети с жалобами на произошедшее.

- Напряжения нет в контактной сети. 40 минут стоим между станциями «Ленинский проспект» и «Броневая», - рассказывает один из пассажиров вставшей электрички в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Чуть позже проблему прокомментировали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, заявив, что все произошло действительно из-за поврежденной контактной сети.

- В 19:50 на станции «Броневая» обнаружили неисправность устройств контактной сети. Пригородные поезда на Балтийском направлении могут следовать с задержками около одного часа. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в ОЖД.

По словам очевидцев из соцсетей, к 22:00 специалисты железной дороги успешно устранили аварию. На Балтийском вокзале информационное табло вновь начало показывать нормальное расписание электричек.