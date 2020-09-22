Два брата спасли мальчика, почти утонувшего в грязевом болоте на стройке в Сертолово

Двое мужчин спасли от верной смерти 11-летнего мальчика, провалившегося в грязевое болото на стройке в Ленобласти. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Жительница Ленобласти рассказала в соцсетях, как ее 11-летнего сына, тонувшего в грязевом болоте, спасли двое мужчин. Как пишет напуганная женщина, все произошло рядом с котлованом на стройке, которая находится за жилым комплексом «Чистый ручей» в Сертолово. Мальчик гулял там с друзьями, но в какой-то момент провалился в яму и намертво застрял в грязи.

Ребята пытались вытащить приятеля самостоятельно и даже с помощью собаки, но не выходило. Тем временем парень уходил в грязь по шею, замерзал, плакал и молил о помощи. Один из друзей решил позвать на помощь своих родителей.

- Жду его дома, а он не приходит. Позвонив последний раз, грозным голосом приказала идти домой, на что сын ответил: «В грязь мама наступил, но уже не страшно, сейчас я приду». Проходит еще полчаса, думаю, наберу его, мол «совсем приборзел», а тут звонок в дверь… Там стоят двое мужчин и ребенок... Он весь по шею мокрый и в грязи, мужчины начинают говорить, что еле вытащили его из грязи вдвоем, - приводят слова матери в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Добавим, что сейчас мальчик в порядке, хотя поначалу у него было сильнейшее переохлаждение. Его долго растирали спиртом и закутывали в четыре одеяла. Обошлось без воспаления легких. К слову, спасителями мальчика оказались взрослые братья. Имена героев - Данил и Дима.