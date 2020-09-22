Зарплаты водителей автобусов в Санкт-Петербурге и Ленобласти станут выше московских

Резкий рост зарплат водителей автобусов в Санкт-Петербурге и Ленобласти от перевозчика "Питеравто" зафиксировали в сентябре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Холдинг «Питеравто» объявил о значительном повышении зарплат водителям автобусов в Санкт-Петербурге и Ленобласти. На некоторых маршрутах сотрудники перевозчика даже будут получать больше, чем московские коллеги. В итоге базовая часовая ставка увеличится на 13%. А работа на социальном автобусе прибавит водителю дополнительные 10% заработной платы.

- Причина столь крупного повышения зарплаты за последние годы в том, чтобы соответствовать высоким требованиям горожан к качеству перевозок. Сейчас нам нужны высококлассные профессионалы. Зарплата – один из инструментов привлечения кадров, - пояснил директор по пассажирским перевозкам «Питеравто» Роман Юренев.

Обращаясь к конкретным цифрам, за час водитель сможет общественного транспорта сможет получить за час от 277 до 400 рублей. Перевозчик собирается регулярно обновлять подвижной состав и обеспечивать сотрудников удобными отпусками и комфортным графиком рабочего дня.