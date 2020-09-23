Смольный хочет увеличить продолжительность жизни петербуржцев до 78 лет

Средняя продолжительность жизни петербуржцев может вырасти до 78 лет к 2030 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга заявили о задаче увеличить среднюю продолжительность жизни горожан до 78 лет к 2030 году. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, важнейшую роль в этом должны сыграть врачи-гериатры, которые занимаются профилактикой и лечением болезней старческого возраста.

Чиновники и эксперты из Минздрава РФ и ведущих клиник обсудили в Смольном реализацию федерального проекта «Старшее поколение».

- Особое внимание сейчас уделяется профилактике и раннему выявлению умственных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, а также профилактике падений и переломов. Основная задача врачей-гериатров – помочь пенсионерам сохранить их автономность и независимость от внешнего мира, - передают выжимку из слов экспертов в пресс-службе Смольного.

К слову, в Санкт-Петербурге пожилые горожане могут получить гериатрическую помощь в 16 поликлиниках, а также в шести стационарах. К примеру, в Госпитале ветеранов войн для этого открыли 40 специализированных коек. Добавим, что сейчас в Северной столице проживет почти 1,3 млн человек старше 60 лет.