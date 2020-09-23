Хозяйственные службы Санкт-Петербурга будут синхронно работать зимой для борьбы с «сюрпризами» погоды

Хозслужбы Санкт-Петербурга синхронизируются зимой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что в преддверии зимы сезона 2020/2021 все дорожные и коммунальные службы проведут совместную тренировку по комплексной уборке города. Градоначальник попросил их работать синхронно в условиях холодов и снега, чтобы быть готовыми к любой непогоде.

- До 1 ноября в 1300 домах Санкт-Петербурга появится система «холодный чердак». Для борьбы с наледью крыши 45 зданий оснастят греющим кабелем. В надлежащее состояние уже привели 3300 подвальных помещений, - цитируют Беглова в «Мойке78».

Добавим, что грядущей зимой на улицы Северной столицы выйдут почти 1,8 тысячи уборочной техники. Среди этого числа есть 471 новенькая машина. Во время снегопадов дорожники планируют дополнительно привлечь еще 790 единиц техники. За уборку проезжей части и тротуаров в этот раз будут отвечать больше 3 тысяч водителей и механизаторов, что на 419 человек больше прошлогодних показателей.