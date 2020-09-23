Петербург накрыло туманом

Не Лондон, но похоже. Фото: Петр КИБЕР

Город на Неве превратился в город на Темзе. Утром среды Санкт-Петербург накрыло плотным туманом. Дороги и машины еще было видно, а вот высокие здания уверенно скрывала белая пелена. И ведь синоптики о таком ничего не говорили...

- Ночью и утром 23 сентября в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, днем малооблачно. Без осадков. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха утром составит +10...+12 градусов, днем от+18 до +20. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

По состоянию на 7:45 утра в Петербурге прохладно - всего +11 и сыро. Влажность составляет 95 процентов, а давление составляет 757,6 мм ртутного столба.

В Ленинградской области погода практически такая же, но в отдельных районах даже теплее, чем в городе. Днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов. Вдобавок будет солнечно.