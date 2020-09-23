Дорожники проведут тренировку по уборке Санкт-Петербурга от снега

Петербургские коммунальщики потренируются убирать снег. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские коммунальщики проведут совместную тренировку по уборке снега. Несмотря на то, что на улице сентябрь, а приход бабьего лета поднял дневную температуру до +20, было решено не ждать наступления холодов и проверить готовность дворников и дорожных служб прямо сейчас.

- Качество уборки города во многом зависит от синхронности действий работников дорожных предприятий и управляющих организаций. Необходимо провести совместную тренировку по комплексной уборке города с участием всех служб, - заявил на заседании городского правительства губернатор Александр Беглов.

Другим важным моментом глава Северной столицы назвал необходимость согласовать графики уборки улиц, дворов и очистки кровель, чтобы на только что выметенную дорогу не начали скидывать снег с крыши.

Всего будущей зимой дороги Петербурга будут убирать 1797 единиц техники, 471 из которых - новая. Мести дворы и тротуары привлекут 1800 штатных и «запасных» дворников.