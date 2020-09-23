Пешеход погиб на трассе под Киришами

Полиция ищет водителя, насмерть сбившего пешехода в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смертельная авария произошла ночью только что наступившей среды в Киришском районе Ленинградской области. Здесь погиб шедший по дороге пешеход. Его, предположительно на обочине, сбила неизвестная машина, вероятно грузовая.

- По предварительной информации 23 сентября, около 00:26, на 49-м километре автодороги «Зуево - Новая Ладога», водитель, управляя неустановленным транспортным средством, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От удара неизвестный мужчина погиб на месте. По характеру повреждений эксперты установили, что пешехода скорее всего сбил грузовик. Водитель иди не заметил произошедшего и уехал, либо скрылся намеренно.

Сейчас полиция выясняет личность погибшего, а также ищет водителя и машину, сбившую пешехода.