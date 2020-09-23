«Лэнд Крузер» лег на крышу после столкновения с «Ауди» на проспекте Стачек

"Ауди" подбила джип на проспекте Стачек. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло утром среды на проспекте Стачек. На перекрестке с проспектом Маршала Жукова «Ауди» подбила внедорожник «Тойота Лэнд Крузер», отчего последний перевернулся и лег на крышу.

- «Ауди» положил на крышу «Тойоту» на проспекте Маршала Жукова. Уронили «шкафчик», - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

В соцсетях свидетели ДТП отмечают, что один водитель не пропустил другого при левом повороте.

Впрочем, кто виноват в аварии, установят инспекторы ГИБДД. Кроме них на место происшествия работают две пожарные машины со спасателями МЧС и врачи скорой. Сведения о пострадавших пока не поступали.

Из-за аварии на перекрестке проспектов Стачек и Маршала Жукова образовалась пробка, движение очень плотное. Стоит в сторону центра и Петергофское шоссе. Пока это место по возможности лучше объезжать.