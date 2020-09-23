Грабитель душил студентку веревкой в подъезде дома на улице Хошимина

Полиция ищет грабителя, душившего девушку веревкой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Выборгского района Петербурга ищут грабителя, который напал на студентку в подъезде дома на улице Хошимина. Мужчина набросил девушке на шею веревку и начал душить. А потом отобрал сумку с вещами и скрылся.

- 22 сентября в 14:21 в полицию поступил сигнал от девушки 1999 года рождения о том, что в подъезде дома 11 корпус 2 по улице Хошимина на нее напал неизвестный, душил веревкой, после чего совершил хищение сумки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшей, в сумке лежал ее спортивный костюм, а также мобильный телефон и банковские карты.

Девушке оказали медицинскую помощь, а неизвестного преступника объявили в розыск. Уголовное дело заведено по статье «Разбой с применением насилия». По ней нападавшему грозят принудительные работы на срок до пяти лет или до семи лет лишения свободы.