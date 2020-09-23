Неизвестные побили окна в православном храме в Левашово

В левашовском храме хулиганы побили окна. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стражи порядка из Выборгского района Петербурга ищут хулиганов, которые побили окна на православный храм, расположенный в поселке Левашово. ЧП произошло в ночь на 22 сентября, при этом изначально речь шла об ограблении, однако позднее стало понятно, что произошедшее - банальный вандализм.

- 22 сентября в 08:35 в полицию поступило сообщение о том, что в Левашово неизвестные проникли в храм, расположенный на Горском шоссе, где разбили окна и похитили вещи. Полицейскими установлено, что неизвестные разбили окно, после чего с места происшествия скрылись, при этом из храма ничего не пропало, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела, неизвестных хулиганов ищут.

Напомним, что в том же Выборгском районе разыскивают и другого злоумышленника. Вечером 22 сентября, в подъезде дома на улице Хошимина грабитель напал на 21-летнюю студентку, и, обмотав ей шею веревкой, отобрал сумку с вещами и ценностями.