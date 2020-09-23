Жесткое массовое ДТП с "перевертышем" произошло на Васильевском острове утром 23 сентября

Четыре автомобиля попали в жесткое ДТП на Васильевском острове в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жесткое ДТП с участием четырех автомобилей произошло утром в среду, 23 сентября 2020 года, на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Все произошло очень стремительно, когда "Рено Дастер" догнал на светофоре стоящий впереди автомобиль. А дальше по инерции - жесткий удар.

- На пересечение Большого проспекта ВО и 8-й линии "Рено" догнал стоящий на светофоре "Джили", и там, как в сказке: "Джили" в "Рендж Ровер", "Рендж Ровер" в "Ниссан", Ниссан, молодец, никого не стал догонять, - рассказал о произошедшем в социальной сети очевидец.

Машины частично перегородили проезд по Большому проспекту Фото: СОЦСЕТИ

От удала "Рено" подскочил и перевернулся на крышу. "Джили" сильно вошел в "Рендж Ровер", который визуально пострадал намного меньше, остальные машины.

По словам очевидцев, из людей пострадал только водитель "перевертыша". Мужчине помогли выбраться из автомобиля, голова у него оказалась в крови.

Сейчас на месте аварии работаю сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД.