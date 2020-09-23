Смольный оплатит горячее питание школьникам с хроническими заболеваниями

Смольный компенсирует расходы на школьное питание детям с хроническими заболеваниями Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в среду, 23 сентября 2020 года, подержали проект закона о школьном питании. Согласно его тексту власти города будут выплачивать компенсацию за горячее питание ученикам, имеющим хронические заболевания и нуждающимся в специальной диете.

- Размер компенсации будет равен стоимости завтрака и обеда или комплексного обеда — это 167 рублей в день, или почти 3500 рублей в месяц, если ребенок учится пять дней в неделю, - рассказал парламентарий Денис Четырбок.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года большое количество детей стали питаться в школах бесплатно. Так, горячие завтраки получают все ученики младших классов, не зависимо от места их регистрации, также учащихся ряда льготных категорий, например, детей из многодетных семей. Всего с начала учебного года бесплатное питание в школах получают около 235 тысяч учеников.