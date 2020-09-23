Женщина прочитала переписку 12-летней дочери и обратилась в полицию

Судимый парень развращал малолетнюю девочку в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жительница Санкт-Петербурга, прочитав личную переписку в социальной сети своей дочери, обратилась в полицию. Во вторник, 22 сентября 2020 года, 45-летняя женщина, работающая швеей, решила узнать, чем живет ее 12-летний ребенок. Однако личные сообщения раскрыли ей тайну о том, что девочка уже ведет сексуальную жизнь.

- Из переписки было ясно, что некий 18-летний житель Кировского района совершал с девочкой действия сексуального характера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого задержали в тот же день в подъезде его дома. Во время опроса полицейские выяснили, что у него были сексуальные отношения с девочкой в марте и апреле текущего года.

Сейчас парень задержан. В отношении возбуждено уголовное дело за сексуальные отношения с несовершеннолетней. Ранее он уже был судим за грабеж.