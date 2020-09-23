Петербургские врачи осмотрели годовалую девочку, которая отморозила руки при аварийной посадке самолета

Годовалая девочка обморозила руки из-за аварийной посадки самолета. Фото: vk.com/szsut.sledcom

Петербургские врачи помогли семье маленькой девочки из Республики Коми, чей ребенок серьезно пострадал при аварийной посадке самолета Москва-Усинск в феврале нынешнего года. На морозе годовалая малышка получила обморожение рук.

- 9 февраля 2020 года при посадке у самолета подломилось шасси. Из салона были эвакуированы 94 пассажира, в том числе родители с годовалым ребенком. В указанный день температура воздуха в Усинске была около минус 25 градусов, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Следственного комитета России на транспорте.

Поскольку люди срочно эвакуировались из аварийного самолета, теплых вещей они захватить не успели. Пока родители с ребенком шли пешком до здания аэропорта - автобус к месту не подъехал, девочка получила обморожение обеих кистей рук второй степени.

Ребенку понадобилось серьезное лечение, но в Коми таких специалистов не оказалось. Родители обратились за помощью в правоохранительные органы и, по просьбе следователей, девочку приняли в петербургском медцентре имени Раухфуса.