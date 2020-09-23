Поезд сбил насмерть грибника в Санкт-Петербурге

Грибник попал под поезд в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром в среду, 23 сентября 2020 года, на железнодорожном пути в Санкт-Петербурге по направлению в Павловск встало движение поездов. В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о травмировании человека на перегоне между станциями Новолисино и Павловск. Правоохранители выехали на место.

- На выезде было установлено, что ранним утром пострадавший мужчина отправился в лес за грибами и решил перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Из-за того, что грибник был в капюшоне, он не увидел приближающийся поезд, - сообщили в управлении на транспорте МВД.

Машинист поезда начал экстренное торможение, подавал световые и звуковые сигналы, однако мужчина не реагировал. Поезд сбил грибника. От полученных травм тот скончался.

Погибшим оказался 43-летний житель города Павловск. По факту произошедшего проводится проверка.

Задержка в движении поездов составила 42 минуты.