Число свободных коек для больных коронавирусом выросло на 14% в Санкт-Петербурге за сутки

Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом увеличился до 20% в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Город активно готовится к встрече осеннего периода пандемии. За последние сутки в Санкт-Петербурге число свободных коек для больных коронавирусом выросло на 14 процентов. Всего на среду, 23 сентября 2020 года, в стационарах Северной столицы обустроено более 4 тысяч мест для зараженных.

- В Петербурге развернуто 4 076 коек для взрослых и детей с COVID-19, из них свободно 849 коек, что составляет более 20 процентов, - сообщили в комитете по здравоохранению.

Напомним, что накануне свободный коечный фонд для взрослых пациентов с коронавирусом составлял всего 6 процентов после того, как одновременно были госпитализированы 287 человек.

За минувшие сутки в пансионат "Заря" были помещены 26 пациентов с коронавирусом или подозрением на него. В общей сложности в стационары госпитализировали 299 зараженных. Новые случаи заболевания подтверждены у 208 человек.