Депутаты попросили не строить «дом-гроб» на набережной Карповки

Депутаты просят не строить "дом-гроб" на набережной Карповки. Фото: "Студия 44" / пересъемка Полина ЖУКОВА

Депутаты Законодательного собрания Петербурга направили запрос губернатору города Александру Беглову. В нем они просят обратить внимание на застройку Петроградской стороны и запретить возведение так называемого «дома-гроба» на набережной реки Карповки, 27, на углу с Каменоостровским проспектом,где до революции располагалась известная мебельно-столярная мастерская Ф.А. Мельцера. Сейчас эта территория заброшена.

- Строительства жилого комплекса сопряжено с нарушениями закона о градостроительной деятельности, об охране объектов культурного наследия, а самое главное – ущемляет права и интересы горожан, проживающих в соседних домах, также являющихся объектами культурного наследия, - приводит текст обращения пресс-служба ЗакСа.

Спикер городского парламента отметил, что подобная застройка - «хищничество в заповедных зонах города», а на освободившихся территориях вместо социальных объектов появляются жилые дома и офисы.