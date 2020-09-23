Очаровательный детеныш белорукого гиббона родился в Ленинградском зоопарке

Детеныш гиббона родился в Ленинградском зоопарке / Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке пополнение. В среду, 23 сентября 2020 года, в зоосаде Санкт-Петербурга рассказали о том, что у самки белорукого гиббона по имени Габина родился малыш. Очаровательный детеныш появился на свет еще 14 августа. Сейчас он уже подрос и стал показываться посетителям в сопровождении с мамой.

- Малыш уже подрос и с любопытством разглядывает окружающий мир. Правда, самостоятельно передвигаться он пока не научился, все время кроха проводит на животе мамы, - рассказали в зоопарке.

Работники еще не успели определить, мальчик это или девочка / Фото: Ленинградский зоопарк

Отец малыша - Персей - пока что не принимает участие в жизни нового детеныша. Он всецело занят воспитанием старшей дочери в семье - малышкой Элиной, которая родилась весной 2018 года.

Кто именно родился в семействе - мальчик или девочка - определить пока что трудно. Это станет возможным, как только детеныш оторвется от мамы и начнет ходить самостоятельно.

Познакомиться с новорожденным и увидеть, как живет семейство можно в павильоне "Приматы".