Каршеринг снес столб на Свердловской набережной

Каршеринг снес столб на набережной у заправки. Фото: vk.com/spb_today

Очередной автомобиль каршеринга пополнил статистику ДТП в Санкт-Петербурге. На этот раз водитель прокатного авто показал свое «мастерство» на Свердловской набережной, где снес мачту дорожного освещения - фонарный столб попросту.

- На Свердловской набережной в изгибе у заправке каршеринг нашел столб, - пишет в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» петербурженка Мария, ставшая свидетелем аварии.

На опубликованном фото видно, что у машины серьезно разбита передняя часть. Впрочем, повреждения могли быть куда серьезнее, окажись на месте современной антиаварийной стальной опоры обычный бетонный столб. При ударе о него выжить шансов немного, а так пострадала лишь машина.

Сам автомобиль скорее всего придется списать в утиль и разобрать на запчасти. А оплачивать ущерб будет виновник аварии. Ему же предъявят счет за установку нового столба.