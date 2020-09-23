Спрос на репетиторов вырос в Санкт-Петербурге с начала учебного года

Спрос на репетиторов в Санкт-Петербурге вырос с началом учебного года Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала учебного года в Санкт-Петербурге выросла востребованность в репетиторах. Причем, как отметили аналитики в исследовании, опубликованном 23 сентября 2020 года, спрос увеличился по сравнению с осенью прошлого года. Возможно, это связано с тем, что весной школьники находились на дистанционном обучении.

- Предложение услуг репетиторов в Санкт-Петербурге выросло на 38 процентов по сравнению с сентябрем 2019 года. При этом спрос на них увеличился на 12 процентов, - пишет "Авито".

Самый востребованный предмет - математика. Следом идут русский язык, английский язык и обществознание. При этом по росту предложения и спроса за год по стране лидирует английский язык (+55% и +21% соответственно), а в Санкт-Петербурге по росту предложения и спроса также лидирует английский язык (+82% и +39% соответственно)