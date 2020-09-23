Полиция ищет мужчину в желтой куртке, схватившего женщину за ягодицы в лифте дома в Мурино

Мужчина в желтой куртке домогался женщину в лифте в Мурино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Мурино, что во Всеволожском районе Ленинградской области полиция разыскивает мужчину в желтой куртке, который домогался женщину в лифте. Днем во вторник, 22 сентября 2020 года, к правоохранителям обратился муж пострадавшей. Он рассказал, что утром к его жене приставал неизвестный человек - он распускал руки и хватал женщину за интимное место.

- Из заявления следует, что в 11 часов утра в лифте дома 13 по Новой улице некий мужчина схватил за ягодицы 39-летнюю женщину, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Как отреагировала на это женщина - не сообщается. Только после инцидента она пожаловалась на произошедшее мужу.

Женщина запомнила своего обидчика. Это был мужчина азиатской внешности, ростом 175 сантиметров. Одет он был в желтую куртку, спортивные штаны, светлую бейсболку, на лице темные очки. От него сильно пахло алкоголем.