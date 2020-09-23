Автомобилистов начнут штрафовать за перекрытие проезда к контейнерной площадке в Санкт-Петербурге

Водителей начнут штрафовать за парковку возле мусорных контейнеров в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге могут начать штрафовать водителей, которые паркуют автомобили возле контейнерных площадок, перекрывая мусоросборным машинам доступ. В среду, 23 сентября 2020 года, депутаты городского парламента одобрили соответствующий проект закона.

- В проекте закона предлагается привлекать к ответственности за перекрытие автомобилями доступа к контейнерным площадкам для сбора мусора, - сообщил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

В случае, если закон будет принят, то наказание для нарушителей будет существенным. Так, рядовому водителю может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 до 40 тысяч рублей, а юрлицам — от 100 до 500 тысяч рублей.

Напомним, что ранее, после многочисленных жалоб горожан, ЗакС запретил парковать машины на газонах, детских и спортивных площадках, а также местах для выгула собак.