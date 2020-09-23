Дикие серые цапли поселились в Санкт-Петербурге

На территории Северной станции аэрации в Ольгино поселились дикие серые цапли / Фото: Водоканал

В Санкт-Петербурге поселились дикие серые цапли. В среду, 23 сентября 2020 года, ГУП "Водоканал" рассказал, что перелетные птицы обосновались на канализационно-очистных сооружениях на территории Северной станции аэрации в Ольгино.

- Работники Северной станции аэрации рассказывают, что территория очистных сооружений приглянулась серым цаплям не в первый раз и периодически, начиная с 2016 года, они возвращаются весной на любимые места. Например, в прошлом году водоканальцы насчитали шесть взрослых особей. В 2020 году прилетели еще несколько, - рассказали на предприятии.

Эти грациозные птицы перелетные и не задержатся в Петербурге надолго / Фото: Водоканал

Серые цапли очень пугливы. Однако работники компании очень рады гостям и стараются их не тревожить.

Серые цапли не единственные «гости» из дикой природы на объектах Водоканала. В этом году на канализационно-очистных сооружениях на Волхонском шоссе устроили свои гнезда шумные семьи чибисов. В 2019 году во время перелета на территории Северной станции аэрации жили 10 лебедей.