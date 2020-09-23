Гигантский белый гриб нашли в лесу Соснового Бора в Ленобласти

Гигантский гриб весом в килограмм нашли в Сосновом Бору Фото: СОЦСЕТИ

Сентябрь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выдался богатый на грибы. В среду, 23 сентября 2020 года, житель Соснового Бора похвастался, что во время "тихой охоты" нашел экземпляр, заслуживающий особого внимания - гигантский белый гриб. Фотографией необычного красавца он поделился в социальной сети.

- Белый гриб весом в 1,050 килограмм при всем при этом оказался еще и совершенно чистым, - поделился грибник в соцсети.

Там же местные жители находили грибы и больше - на 2 килограмма Фото: СОЦСЕТИ

Жители Соснового Бора начали шутить, что на их территории нередко можно найти таких гигантов из-за АЭС, расположенной неподалеку.

Однако, действительно, это не самый большой гриб, найденный в Бору за последнее время.

- Я с отцом бродил по лесу. Тоже нашли. Чистейший 2 килограмма. Ни одного червяка, - поделился уловом еще один местный житель.

Такого грибочка хватит, чтобы накормить всю семью Фото: СОЦСЕТИ

- Мы тоже нашли в 1.4 килограмм. Одного на большую сковородку хватило, - рассказала любительница ходить по грибы.