Умер почетный профессор СПбГУ Андрей Булах

На 88-м году жизни скончался почетный профессор СПбГУ Андрей Булах. Фото: spbu.ru

В СПбГУ сообщили о смерти своего почетного профессора Андрея Булаха. Кроме этого он был членом Российского минералогического общества и доктором геолого-минералогических наук. Андрей Глебович скончался на 88-м году жизни. Причины смерти не сообщаются. Вся научная и педагогическая работа профессора была связана Ленинградским, а затем Санкт-Петербургским госуниверситетом.

- Его запомнят как яркого преподавателя. Для вуза успехи Андрея Глебовича крайне полезны – именно он разработал множество новых и актуальных курсов по минералогии. Лекции профессора всегда были насыщены новым материалом и увлекательны по стилю изложения, - рассказывают в пресс-службе СПбГУ.

Профессор оставил после себя и различные учебники по минералогии, которые востребованы не только студентами, но и учеными. Некоторые его труды переводили на иностранные языки.

«Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Андрея Булаха.