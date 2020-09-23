Женщина на «Шевроле» насмерть сбила мотоциклиста на «Харлее» в Кингисеппе

Иномарка насмерть сбила байкера в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина за рулем «Шевроле Нива» насмерть сбила опытного мотоциклиста на «Харлей Дэвидсоне». Жуткое ДТП произошло около 14:55 на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Дорожников в городе Кингисеппе, что находится в Ленобласти. По предварительной информации, 55-летняя «автоледи» проезжала пересечение дорог и выполнила неудачный маневр, выбравшись на встречную полосу, где мчался водитель «Харлея».

- Женщина не убедилась в безопасности поворота и столкнулась со встречным мотоциклистом. В результате аварии 48-летний водитель двухколесного транспорта получил тяжелые травмы. На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые госпитализировали его в больницу. Однако позже он скончался в медучреждении, - передает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сейчас инспекторы проводят проверку аварии, чтобы точно установить виновника и все обстоятельства происшествия.