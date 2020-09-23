Двух председателей садоводства задержали за махинации с землями на 400 млн рублей в Ленобласти

Двое председателей СНТ в Ленобласти "отжали" земель на 413 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция задержала двух руководителей садоводства в поселке Белоостров во Всеволожске, которые «отметились» махинациями с землями на 413 миллионов рублей. Приятели в 2013 году задумали организовать СНТ, но незаконно избирали в правление только своих знакомых и родственников, став своеобразными диктаторами. Жажда власти принесла свои плоды – за несколько лет сообщники распределили между собой и своими близкими около 130 участков.

Алчные председатели даже снесли неугодный дом на чужом участке. Фото: предоставлено потерпевшим по делу

С недовольными они обходились жестко. К примеру, к законному собственнику одного из участков злоумышленники пришли… с экскаватором. В итоге шокированный мужчина лишился любимого коттеджа стоимостью в 7 млн рублей.

Дом за 7 млн рублей превратился в ничто. Фото: предоставлено потерпевшим по делу

- Данный поступок они совершили после заключения фиктивного договора на субаренду территории, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Следком возбудил в отношении алчных председателей уголовное дело по статье за злоупотребление полномочиями. Вдобавок главарю вручили второе дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Правоохранительные органы продолжают расследовать махинации злоумышленников и выявлять их сообщников.