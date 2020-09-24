Мертвое тело обнаженной женщины с синяками обнаружили в квартире в Ленобласти

Голую мертвую женщину нашли в собственной квартире в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские нашли мертвое тело женщини с множеством синяков в одном из домов, находящихся в деревне Разбегаево в Ломоносовском районе Ленинградской области. Сейчас следователи выясняют, умерла хозяйка квартиры своей смертью или ее забил неизвестный недруг.

Соседи мертвой женщины ничего толком о ней не рассказали, только пожаловались на сильнейший трупный запах, что шел из-за стенки. Когда правоохранительные органы прибыли на место, то увидели на полу тело 58-летней хозяйки. Женщина лежала в обнаженном виде, но и помимо этого подозрительного было немало.

- Специалисты осмотрели труп и нашли различные гематомы на лице и по всему телу. Личность женщины установлена. Подозрения разные, но пока говорить о причинах смерти рано. Тело доставили в морг на экспертизу, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.