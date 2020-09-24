До +22 градусов обещают в Санкт-Петербурге 24 сентября

24 сентября в Петербурге будет тепло и солнечно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самый теплый и солнечный день короткого бабьего лета - таким должен стать наступивший четверг в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что синоптики обещают до +22 градусов, еще накануне был побит рекорд в +23, поэтому и сегодня рекордные показатели могут обновиться.

- 24 сентября в Санкт-Петербурге ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный, утром слабый, днем умеренный. температура воздуха утром +12...+14 градусов, днем +20...+22 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 7:45 утра в городе ясно и безветренно. Давление составляет 756,9 мм ртутного столба, а влажность достигает 92%. Воздух к этой минуте прогрелся до +13,4 градуса.

Точно такую же погоду синоптики прогнозируют и на пятницу. А в выходные будет лишь на градус-два прохладнее. Но все также без осадков.