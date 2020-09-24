Более 25 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Около 26 тысяч петербуржцев обследовали за сутки на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Обследование населения Санкт-Петербурга на наличие коронавируса проходит каждый день в больших масштабах. По данным Смольного на утро четверга, 24 сентября 2020 года, за последние сутки анализы на тестирование сдали более 25 тысяч человек. Всего в России было проведено 357 тысяч тестов на коронавирус.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25701 человека. Под медицинским наблюдением находится 492 человека. Из них 4 - в обсерваторе, 488 - контактные, - сообщили в администрации Северной столицы.

Санкт-Петербург продолжает держать третье место по стране, после Москвы и Московской области, по общему числу зараженных за время пандемии - 41,3 тысячи человек, а также второе место по смертности - жертвами коронавируса стали более 2,8 тысяч петербуржцев.

Напомним, что в Петербурге продолжают действовать ограничения и правила в связи с эпидемией. Так, в общественном транспорте сохраняется масочный режим.