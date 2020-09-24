Легализацию граффити и уличного искусства поддержали в Смольном

Вице-губернаторы Петербурга поддержали идею легализации граффити Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном поддержали идею легализации уличного искусства. В четверг, 24 сентября 2020 года, депутат парламента Санкт-Петербурга Денис Четырбок поделился ответами вице-губернаторов Николая Бондаренко и Александра Бельского на его предложение ввести мораторий на закрашивание граффити на полгода, чтобы за это время проработать законопроект.

- Считаю целесообразным проработать вопросы создания и сохранения граффити с участием исполнительных и законодательных органов власти, представителей общественности и заинтересованной молодежи. Уверен, что Законодательное Собрание Санкт-Петербурга может стать эффективной площадкой для выработки предложений по внесению необходимых изменений в законодательство города, - заявил Бельский.

Бондаренко поддержал идею временного моратория, а также отведения специальных мест, где уличные художники могли бы рисовать без согласования эскизов.