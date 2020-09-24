Трое подростков сильно избили школьника у футбольного поля на проспекте Обуховской обороны

Трое подростков до госпитализации избили школьника в Невском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Невского района Санкт-Петербурга задержали троих подростков, которые избили 14-летнего школьника. Причем так, что парня пришлось срочно госпитализировать. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

- 22 сентября в 22:03 из квартиры дома 1 по Шлиссельбургскому проспекту с травмами головы в тяжелом состоянии госпитализирован 14-летний подросток. По предварительным данным, около 18:30 того же дня у футбольного поля на проспекту Обуховской Обороны, 120 его избил неизвестный, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На следующий день сообщение о ЧП пришло в полицию и там начали проверку. Днем 23 числа были задержаны трое подростков в возрасте 17-18 лет, все - жители города Никольское Тосненского района Ленобласти.

По факту нападения городское управление Следкома завело уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». С одного из задержанных взята под подписку о невыезде. Двое остаются без меры пресечения.