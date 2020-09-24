Завершение сезона у SUP-серферов перекроет движение по Крюкову каналу

SUP-серфингисты завершают водный сезон. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лето в Петербурге закончилось и даже его бабья «тезка» тоже подходит к завершению. С похолоданием в городе закрывается и водный сезон. Но пока не для прогулочных катеров, а для любителей SUP-серферфинга. В ближайшее воскресенье они проведут прощальный заплыв. Ради этого даже перекроют движение автомобилей по набережной Крюкова канала.

- 27 сентября 06.00 до 15.00 в связи с проведением ООО «Агентство стратегических коммуникаций» спортивно-культурного мероприятия «Закрытие водного сезона SUP-серферов» движение автотранспорта по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной реки Мойки, - сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Для удобства участников и гостей мероприятия, на том же участке набережной запретят парковать машины. Мера будет действовать с полуночи 26 сентября до 6 утра 27 числа.