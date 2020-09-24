Водителю оторвало руку встречным автомобилем в Санкт-Петербурге

Водителю оторвало руку встречным автомобилем в Выборгском районе Санкт-Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина получил жуткую травму, когда ехал на автомобиле. Вечером в среду, 23 сентября 2020 года, 30-летний водитель попал в больницу, потому что ему оторвало руку. Это произошло, когда он решил высунуть ее из окна автомобиля.

- Мужчина ехал по проспекту Художников в Выборгском районе Петербурга. В какой-то момент он опустил окошко и высунул в него руку. На встречу ему ехала "Газель", которая и задела болтающуюся в воздухе кисть, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Грузовик проехал так близко и быстро, что водитель не успел среагировать и убрать пострадавшую руку. Сейчас он находится в больнице. Предварительно, мужчина остался без кисти.

Информация о происшествии поступила в отдел полиции. Правоохранители проводят проверку для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.