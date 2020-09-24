Полиция задержала четырех мужчин, которые избили активиста и сожгли его машину в Санкт-Петербурге

Задержана группа граждан, жестоко избивших мужчину во дворе дома на проспекте Науки и совершивших поджог его автомобиля Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала четырех мужчин, которые жестоко избили активиста, а после сожгли его автомобиль. Как стало известно в четверг, 24 сентября 2020 года, все подозреваемые оказались безработными уроженцами Архангельской области.

- 30 августа во дворе дома на проспекте Науки неизвестные избили монтировкой 38-летнего Александра, активиста, борющегося с уличной торговлей. После этого мужчина попал в больницу, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Пока пострадавший проходил лечение, 2 сентября, неизвестные подожгли его автомобиль "Ниссан Х-Трейл", припаркованный у дома 47 по проспекту Науки.

По обоим случаям были возбуждены уголовные дела. В итоге полиция вышла на подозреваемых. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 22 до 41 года. Одного из них задержали в Пулково, когда он пытался улететь в Архангельск к матери. Трое уже были ранее судимы.

По оперативным данным, эта группа занималась решением «сложных» конфликтных ситуаций незаконными, как правило, силовыми методами. Сейчас устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям.