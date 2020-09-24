Проезд по Ленской улице перекроют почти на год

Участок Ленской улицы перекроют на год. Фото: Яндекс.Карты

Серьезная точка автомобильной напряженности сразу на год появится на карте Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Ради прокладки теплосетей будет полностью перекрыт для движения участок Ленской улицы.

- С 25 сентября 2020 года по 30 августа 2021 года в связи с производством работ по прокладке теплосети закрывается направление движения транспорта по Ленской улице от Индустриального проспекта к проспекту Наставников, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

Также, с 25 сентября, но всего на два дня, ограничивается проезд по 8-й Советской улице от Мытнинской до Дегтярной улицы. А с 28 по 30 сентября на этом же отрезке частично перекроют 7-ю Советскую. Здесь будут прокладывать газопровод.

26 и 27 сентября ограничивается движение транспорта по Мучному переулку от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова.

А с 26 сентября по 13 октября трудно будет проехать по Пулковскому шоссе в районе ж/д станции «Аэропорт».