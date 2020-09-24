Испанец Альберто Наварро стал новым тренером «Зенита»

Альберто Наварро вошел в тренерский штаб "Зенита". Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов.

Новый иностранный специалист вошел в штаб петербургского «Зенита». Физической подготовкой футболистов с берегов Невы теперь будет заниматься испанец Альберто Наварро. Он официально присоединился к команде 23 сентября и уже пообщался с коллегами на базе сине-бело-голубых в Удельной.

- Я приехал меньше недели назад, в прошлый четверг, но уже ощущаю себя как дома. Не терпится целиком и полностью погрузиться в рабочий процесс. Мне рассказывали, что атмосфера в коллективе потрясающая — и я каждый день нахожу подтверждение его словам. Меня очень тепло приняла команда, - приводит слова Наварро пресс-служба «Зенита».

Новому тренеру «Зенита» 37 лет, он родился и вырос Кáсересе (автономная область Эстремадура). В 2005-м Наварро начал профессиональную карьеру в Королевской Федерации футбола Испании в качестве физиотерапевта, где проработал девять лет, после чего вернулся в родной город, где открыл собственную клинику.

До работы с «Зенитом» он уже сотрудничал с московским «Локомотивом» два года назад.