Количество засоров канализации увеличилось на 25 процентов за время пандемии в Санкт-Петербурге

В период пандемии количество засоров канализации в Петербурге из-за посторонних предметов увеличилось на 25 процентов Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время пандемии канализационные сети Санкт-Петербурга стали чаще засоряться. Об этом в четверг, 24 сентября 2020 года, рассказали в городском "Водоканале". Причина тому посторонние предметы - чаще всего медицинские маски и влажные салфетки, которые каждый день используют горожане.

- С конца марта 2020 года из-за эпидемической обстановки в Петербурге действовал режим самоизоляции. По этой причине в отдельных районах города количество засоров, связанных с попаданием в канализацию посторонних предметов, увеличилось до 25 процентов, - рассказали в "Водоканале".

На предприятии рост загрязнения объясняют тем, что петербуржцы были вынуждены больше времени проводить дома и чаще использовать средства индивидуальной защиты.

Скопления нетканных материалов негативно влияют на исправную работу сетей водоотведения. Наибольшее количество засоров по этой причине зафиксировано в Адмиралтейском, Центральном и Василеостровском районах.