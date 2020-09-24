Старейшему блокадному учителю исполнилось 100 лет

Губернатор Петербурга поздравил со 100-летием блокадного учителя Надежду Васильевну Строгонову / Фото: Смольный

В четверг, 24 сентября 2020 года, заслуженному ленинградскому педагогу, ветерану Великой Отечественной войны Надежде Васильевне Строгоновой исполнилось 100 лет. В честь этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил блокадного учителя, чтобы лично поздравить с юбилеем.

- Мы искренне гордимся вашим поколением – поколением мужественных, сильных духом людей, настоящих героев и созидателей. Вы никогда не боялись трудностей, верили в правое дело, в себя, своих товарищей, честно служили Отечеству. Желаю Вам доброго здоровья и всего самого наилучшего, - говорится в поздравлении от президента.

Александр Беглов поддержал предложение Надежды Васильевны Строгоновой установить мемориальную доску на 6-й Советской улице в память о школе, которая была разрушена бомбой в блокаду. Также градоначальник рассказал, что планируется еще и установка памятника "Блокадному учителю". Сейчас рассматривается несколько вариантов размещения памятника, в том числе на территории Педагогического университета имени Герцена.

- На вашем примере сегодня воспитывается наша молодежь, будущие учителя, - подчеркнул Александр Беглов.

Он вручил юбиляру памятную серебряную медаль "75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", цветы и подарок от города – сертификат на приобретение слухового аппарата.