Лучшие воспитатели Санкт-Петербурга получат премии

100 лучших воспитателей Санкт-Петербурга получат денежные премии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Санкт-Петербурге сразу 100 лучших воспитателей детских садов города получат премии. В четверг, 24 сентября 2020 года, в Смольном сообщили о том, что соответствующее постановление о награде подписал губернатор Александр Беглов.

- Премия правительства города "Лучший воспитатель государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" вручается ежегодно, начиная с 2010 года, за выдающиеся заслуги в дошкольном образовании и воспитании детей, - рассказали в администрации Северной столицы.

Отмечается, что размер премии для каждого воспитателя составляет 50 тысяч рублей. Дата награждения на данный момент еще не названа.

Также на улице Красного Курсанта в Петроградском районе завершены работы по благоустройству внутридворовой территории. Там появились газон, кусты, новая детская площадка с травмобезопасным покрытием и современным игровым оборудованием.